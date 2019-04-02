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Başkan Erdoğan’dan madalya tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kumite takamının altın madalya kazanmasından dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan’dan madalya tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erkek Kumite Milli Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a tebrik telgrafı gönderdi. Öte yandan Delihasan kazanılan tarihi başarıyla ilgili konuştu. Delihasan, "Tüm sporcularımızın boyunlarına madalya taktı. 11 madalya ile şampiyonada en çok madalya kazanan ülke olduk" ifadesini kullandı.

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