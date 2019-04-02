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10 milyon Euro veren Ekuban’ı alır

10 milyon Euro veren Ekuban’ı alır
Trabzonspor yönetimi 1 milyon Euro'ya satın alma opsiyonunu kullanacağı Caleb Ekuban için teklif gelmesi durumunda 10 milyon Euro seviyesinde bir rakam belirledi. Bordo-Mavililer, Ekuban'ın takımda kalması durumunda gelecek sezonki kadronun iskeletinde büyük bir sorumluluk verecek.

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