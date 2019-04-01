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’e Parma talip

’ta kadroda düşünülmeyen ’e kanca atan Parma, ’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Medel’e Parma talip
Beşiktaş'ta yönetim tarafından gönderilmesi planlanan Medel'e İtalyan kulüplerinden Parma'nın talip olduğu gelen bilgiler arasında. Parma Roberto D'Aversa'nın 'in alınması için yönetime tavsiye kararında bulunduğu ortaya çıktı. Yeni sezonda güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Parma'nın kadrosuna Medel'i katmayı planladığı ve bunun için tüm imkanların zorlanacağı öğrenildi. İtalyan kulübünün Medel için 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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