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Lucescu’nun gözü ’da

’ın hoca adayları arasında olan Lucescu, ’dan gelecek teklifi bekliyor.

Lucescu’nun gözü Fikret Orman’da
Beşiktaş'ta yeni sezon için birçok hocanın ismi geçerken Mircea Lucescu'nun da Başkan Fikret Orman'dan gelecek cevaba odaklandığı öğrenildi. Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmayı çok istediği öğrenilen Rumen hocanın oğlu Razvan'la birlikte Kartal'ı çalıştırmak istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.

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