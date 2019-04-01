Lider PSV Eindhoven Ajax’a takıldı

HOLLANDA 1. Ligi'nde dün oynanan derbi maçta Ajax sahasında lider konumda bulunan PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti. Ajax'a karşılaşmada 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Schwaab (kendi kalesine) 72. dakidada Tadic (penaltıdan) ve 90'da David Neres kaydetti. PSV'nin karşılaşmadaki tek sayısı ise 58'de Luuk de Jong'dan geldi.