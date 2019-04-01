Karateciler zirveye abone

İspanya'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın son gününde Erkek Kumite Milli Takımı finalde Sırbistan'ı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez finale çıkan Erkek Kata Milli Takımı ise ev sahibi İspanya'ya kılpayı kaybederek gümüş madalya aldı. Şampiyonayı üç altın, dört gümüş ve dört bronz madalya ile tamamlayan Türkiye en fazla madalya kazanan ülke oldu.
BÜYÜK BAŞARI
Karate Federaszyonu Başkanı Esat Delihasan, "Çok önemli başarılar elde ettik. Gurur duyduk. Önemli olan bu başarıyı istikrarla sürdürmek" dedi.
BÜYÜK BAŞARI
Karate Federaszyonu Başkanı Esat Delihasan, "Çok önemli başarılar elde ettik. Gurur duyduk. Önemli olan bu başarıyı istikrarla sürdürmek" dedi.
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