İskoç derbisi Celtic’in!

İskoçya derbisini Rangers'ı 2-1 yenen Celtic kazandı. Celtic'in gollerini Edouard ve Forrest attı. Rangers'ın tek sayısı ise Kent'ten geldi.
LİDER CELTIC FARKI 14E ÇIKARDI
Rangers'ta Alfredo Morelos, 31. dakikada kırmızı kart gördü. Lider Celtic, 73 puana ulaşarak ikinci sıradaki Rangers ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı.
LİDER CELTIC FARKI 14E ÇIKARDI
Rangers'ta Alfredo Morelos, 31. dakikada kırmızı kart gördü. Lider Celtic, 73 puana ulaşarak ikinci sıradaki Rangers ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı.
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