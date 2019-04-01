Gol makinesi

BARCELONA'NIN Arjantinli yıldızı Messi gole doymuyor. Son olarak Barça'nın Espanyol'u yendiği maçta müthiş bir frikik golüne imza atan Messi, bir ilki başardı.
İLKLERİN ADAMI
Messi arka arkaya 10 sezon, 40 gol ve üzeri gol atan dünyadaki ilk futbolcu oldu. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı bu sezon 41 gole ulaştı...
İLKLERİN ADAMI
Messi arka arkaya 10 sezon, 40 gol ve üzeri gol atan dünyadaki ilk futbolcu oldu. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı bu sezon 41 gole ulaştı...
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