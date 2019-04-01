Eljif Elmas için İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme'nin önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera ve Tuttosport, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas için Fiorentina'dan sonra Lazio'nun da devreye girdiğini okurlarına duyurdu. Corriere Della Sera Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin genç oyuncuyu çok beğendiğini ve yönetime alınması için rapor verdiğini öne sürdü.
GÖRÜŞECEKLER
Tuttosport da Lazio'nun bu transferde bir adım önde olduğuna dikkat çekerek, "Fiorentina daha önce 15 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu. Lazio'nun bu rakamı artırması muhtemel. Lazio çok yakında Fenerbahçe ile bir görüşme yapacak. Bu transferin bitme ihtimali yüksek" diye yazdı.
GÖRÜŞECEKLER
Tuttosport da Lazio'nun bu transferde bir adım önde olduğuna dikkat çekerek, "Fiorentina daha önce 15 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu. Lazio'nun bu rakamı artırması muhtemel. Lazio çok yakında Fenerbahçe ile bir görüşme yapacak. Bu transferin bitme ihtimali yüksek" diye yazdı.
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