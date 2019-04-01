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’dan sonra Lazio da 'ı istiyor

n gazetelerinden ve Tuttuspor, Lazio'nun da için devreye girdiğini yazdı. Çizme basını de Lazio’nun bir adım önde olduğunu duyurdu.

Elmas savaşı
Eljif Elmas için 'dan bir iddia geldi. Çizme'nin önde gelen gazetelerinden ve Tuttosport, 'nin genç futbolcusu için 'dan sonra Lazio'nun da devreye girdiğini okurlarına duyurdu. Corriere Della Sera Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin genç oyuncuyu çok beğendiğini ve yönetime alınması için rapor verdiğini öne sürdü.

GÖRÜŞECEKLER
Tuttosport da Lazio'nun bu de bir adım önde olduğuna dikkat çekerek, "Fiorentina daha önce 15 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu. Lazio'nun bu rakamı artırması muhtemel. Lazio çok yakında Fenerbahçe ile bir görüşme yapacak. Bu transferin bitme ihtimali yüksek" diye yazdı.

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