Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Cezayir Milli Takımı aday kadrosuna da çağrılmayan İslam Slimani, "Milli takım için pes etmeyeceğim. Gelecek sezon nerede olacağım belirsiz ama kendimi yeniden ispat edeceğim" dedi. Cezayir basınına konuşan Slimani, "Bonservisim hala Leicester City'de. Oturup konuşacağız. Bir yol haritası belirlemem gerek" diye konuştu.
- Spor
- 31.03.2019
- Gazete
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