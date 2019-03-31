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Milliler karatede 9 madalya kazandı

Milliler karatede 9 madalya kazandı
İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda ilk gün finallerinde Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya aldı. Milli sporculardan Uğur Aktaş kumite 84 kiloda Merve Çoban ise kumite 61 kiloda altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

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