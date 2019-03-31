Dorukhan’a yeni talip

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz paylaşılamıyor... Siyah-Beyazlı takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken yıldız oyuncuya İtalyan kulübü Genoa'nın ardından İspanyol kulübü Sevilla'nın da talip olduğu ortaya çıktı. Sevilla Teknik Direktörü Caparros'un yönetime verdiği raporda yeni sezonda Dorukhan'ın alınmasını istediği belirlendi. Sevilla'nın Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.
- Spor
- 31.03.2019
- Gazete
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