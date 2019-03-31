Dev derbiye tam kadro Dün düz koşulara başlayan Diagne ve Mitroglou ile birlikte sakatlığı büyük ölçüde geçen Nagatomo, Fenerbahçe derbisine yetişecek...

Salı günü Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Kendisi için özel bir bandaj hazırlanan Mbaye Diagne ile Mitroglou tedavilerinin ardından düz koşulara başladı. Yuto Nagatomo ise günü sahada koşu çalışmasıyla tamamladı. Alınan bilgilede göre üç futbolcu da kupa ve ligdeki Malatyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ancak Fenerbahçe derbisine hazır hale gelecekler.



LUYINDAMA İDMANDA

Milli takım kampından dönen Christian Luyindama da dün adaptasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



