Dev derbiye tam kadro

Salı günü Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Kendisi için özel bir bandaj hazırlanan Mbaye Diagne ile Mitroglou tedavilerinin ardından düz koşulara başladı. Yuto Nagatomo ise günü sahada koşu çalışmasıyla tamamladı. Alınan bilgilede göre üç futbolcu da kupa ve ligdeki Malatyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ancak Fenerbahçe derbisine hazır hale gelecekler.
LUYINDAMA İDMANDA
Milli takım kampından dönen Christian Luyindama da dün adaptasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
LUYINDAMA İDMANDA
Milli takım kampından dönen Christian Luyindama da dün adaptasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
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