Geldiği günden bu yana performansı hep tartışma konusu olan Belhanda, ligin 2. yarısında Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri haline geldi. Faslı yıldızın yükselen performansı fiyatını da yansıdı!.. Sarı-Kırmızılı yönetim, birçok kulübün listesindeki Belhanda'nın bonservisine zam yaptı.
- Spor
- 31.03.2019
- Gazete
Belhanda'nın ikinci yarıda performansı artınca fiyatına zam yapıldı
Galatasaray yönetimi devre arasında Faslı futbolcu için Al Ittahad’ın yaptığı 10 milyon Euro’luk teklifi kabul etmiş, Terim’in ısrarıyla satıştan vazgeçmişti... Yönetim, müthiş bir form grafiği çizen Belhanda için artık 15 milyon Euro isteyecek...
Geldiği günden bu yana performansı hep tartışma konusu olan Belhanda, ligin 2. yarısında Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri haline geldi. Faslı yıldızın yükselen performansı fiyatını da yansıdı!.. Sarı-Kırmızılı yönetim, birçok kulübün listesindeki Belhanda'nın bonservisine zam yaptı.
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