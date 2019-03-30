Tehlike kapıya dayandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Finansal Fair Play kapsamında ciddi sıkıntı ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Başkan Koç, "Bu sezon 24 milyon Euro karşılığı oyuncu alıp 25 milyon Euro'ya oyuncu sattık. Buna uyduk. Ama yine de açık büyük. 31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon Euro bulamazsak UEFA bizi Avrupa'dan men edebilir. Bu şık gerçekleşirse biz de gözümü karartıp şampiyon olacak takım için sınırları zorlarız" dedi.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
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