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Tehlike kapıya dayandı

Başkan Koç, “’a kadar milyon bulamazsak” ’dan men ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Tehlike kapıya dayandı
Başkanı , kapsamında ciddi sıkıntı ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Başkan Koç, "Bu sezon 24 milyon karşılığı oyuncu alıp 25 milyon Euro'ya oyuncu sattık. Buna uyduk. Ama yine de açık büyük. 'a kadar milyon Euro bulamazsak bizi 'dan men edebilir. Bu şık gerçekleşirse biz de gözümü karartıp şampiyon olacak takım için sınırları zorlarız" dedi.

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