Ndiaye’yi geri çağıracağız

Sezon başında İngiltere Championship takımlarından Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Stoke Teknik Direktörü Nathan Jones, Senegalli yıldızla ilgili sorulara "Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi bitiyor. Yeni sezonda onu takıma geri çağıracağız. Ancak burada oyuncunun tutumu da önemli. Konuşup ortak bir nokta bulacağız" ifadesini kullandı.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.