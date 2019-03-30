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Milli ara ilaç gibi geldi

Milli ara ilaç gibi geldi
Sakatları iyileşen ve iyi çalışan , ligde kalan 8 haftaya üst düzey kondisyon ile giriyor. Futbolcuların diri ve istekli görüntüsünün yanında yüksek tempoya alışması hem kalan 8 hafta hem de gelecek sezon için herkesi umutlandırdı. Şu anda takımda sakat oyuncu bulunmuyor.

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