Önümüzdeki sezon kadrosuna çok ciddi takviyeler yapacak olan Fenerbahçe özellikle orta alana yapacağı takviyede takıma liderlik yapabilecek kapasitede birini istiyordu. O isimllerden birisi de sezon sonunda M.United ile sözleşmesi szona erecek olan İspanyol yıldız Juan Mata'ydı. Flaş gelişme camiada herkesi heyecanlandırdı.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
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