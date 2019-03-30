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, 'ya 'yi sordu

’nin çok istediği , ’dan eski takım arkadaşı ’yu arayarak Sarı-Lacivertli kulüp hakkında bilgi istedi... Soldado, "Fenerbahçe zannettiğinden daha büyük"cevabını verdi. Damien Comolli ve yönetim, Mata'nın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.



Önümüzdeki sezon kadrosuna çok ciddi takviyeler yapacak olan Fenerbahçe özellikle orta alana yapacağı takviyede takıma liderlik yapabilecek kapasitede birini istiyordu. O isimllerden birisi de sezon sonunda M.United ile sözleşmesi szona erecek olan İspanyol yıldız Juan Mata'ydı. Flaş gelişme camiada herkesi heyecanlandırdı.

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