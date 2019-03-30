



Önümüzdeki sezon kadrosuna çok ciddi takviyeler yapacak olan Fenerbahçe özellikle orta alana yapacağı takviyede takıma liderlik yapabilecek kapasitede birini istiyordu. O isimllerden birisi de sezon sonunda M.United ile sözleşmesi szona erecek olan İspanyol yıldız Juan Mata'ydı. Flaş gelişme camiada herkesi heyecanlandırdı.