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'da maçı öncesinde büyük forvet krizi

Dün İstanbul’da kontrolleri yapılan Diagne’nin omzunda çıkık olduğu doğrulandı. Takımın üçüncü forveti olan ise ligdeki son 6 maçta 1 dakika oynayabildi.

Malatya maçı öncesinde büyük forvet krizi
Kupada salı günü oynayacağı Yeni maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor... Mitroglou'nun Yunanistan kampından sakat dönmesinin ardından dün de Diagne kontrolden geçirildi. Senegalli yıldızın omzunda çıkık olduğu açıklandı. Tedavisine hemen başlanan Diagne ile birlikte Mitroglou da Yeni Malatya önünde forma giyemeyecek.

DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ
Diagne'nin sahalara dönüşü ile ilgili net bir bilgi verilmezken Florya'da tüm gözler Sinan Gümüş'e çevrildi. Ancak genç futbolcunun son 6 lig maçında sadece 1 dakika süre alması büyük soru işareti yaratıyor.

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