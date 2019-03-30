Kupada salı günü oynayacağı Yeni Malatya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor... Mitroglou'nun Yunanistan kampından sakat dönmesinin ardından dün de Diagne kontrolden geçirildi. Senegalli yıldızın omzunda çıkık olduğu açıklandı. Tedavisine hemen başlanan Diagne ile birlikte Mitroglou da Yeni Malatya önünde forma giyemeyecek.
DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ
Diagne'nin sahalara dönüşü ile ilgili net bir bilgi verilmezken Florya'da tüm gözler Sinan Gümüş'e çevrildi. Ancak genç futbolcunun son 6 lig maçında sadece 1 dakika süre alması büyük soru işareti yaratıyor.
DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ
Diagne'nin sahalara dönüşü ile ilgili net bir bilgi verilmezken Florya'da tüm gözler Sinan Gümüş'e çevrildi. Ancak genç futbolcunun son 6 lig maçında sadece 1 dakika süre alması büyük soru işareti yaratıyor.
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