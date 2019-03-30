Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) 3. kuruluş yılı balosuna katıldı. Başkan Orman, "Futboldaki mali tablo ortada. Kartalın en büyük özelliği, belirli bir yaşa geldikten sonra taşlarla gagasını kırıp, kendisini yenilemesidir. Biz de o yenileme sürecine girmek zorundayız." açıklamasını yaptı.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
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