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: Yeniden yapılanmamız gerekiyor

Başkanı Orman, mali şartlar nedeniyle yeniden yapılanmaya gideceklerini söyledi.

Yeniden yapılanmamız gerekiyor
Başkanı , Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) 3. kuruluş yılı balosuna katıldı. Başkan Orman, "Futboldaki mali tablo ortada. en büyük özelliği, belirli bir yaşa geldikten sonra taşlarla gagasını kırıp, kendisini yenilemesidir. Biz de o yenileme sürecine girmek zorundayız." açıklamasını yaptı.

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