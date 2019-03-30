açıklamalarda bulundu.kendilerineoynama isteği verdiğinide dile getiren, sahadahoca için de oynamak istediklerinibu gücü kendisindenaldıklarını ifade etti.dedi.Gelecek sezon Fenerbahçe'dekalacağınıhissettiğinidile getiren"Amafutbolher şeyeaçık. Göreceğiz"diye konuştu.Dirar "Ligi ilk 5 içinde bitirebiliriz. Bunun için potansileyimiz fazlasıyla var. Ama maç maç düşünmeliyiz" dedi.