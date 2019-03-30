Fenerbahçeli Nabil Dirar açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal'ın kendilerine oynama isteği verdiğini de dile getiren Dirar, sahada hoca için de oynamak istediklerini bu gücü kendisinden aldıklarını ifade etti.
ÖYLE DEDİLER!
Dirar, "Bana 'gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorsan Beşiktaş'a ya da Galatasaray'a gol atmalısın' dediler. Bunu çok istiyorum. Ama kazanmak tabii ki daha önemli" dedi. Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalacağını hissettiğini dile getiren Dirar, "Ama futbol her şeye açık. Göreceğiz" diye konuştu.
LİGDE İLK 5 SIRAYI HEDEFLİYORUZ
Dirar "Ligi ilk 5 içinde bitirebiliriz. Bunun için potansileyimiz fazlasıyla var. Ama maç maç düşünmeliyiz" dedi.
ÖYLE DEDİLER!
Dirar, "Bana 'gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorsan Beşiktaş'a ya da Galatasaray'a gol atmalısın' dediler. Bunu çok istiyorum. Ama kazanmak tabii ki daha önemli" dedi. Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalacağını hissettiğini dile getiren Dirar, "Ama futbol her şeye açık. Göreceğiz" diye konuştu.
LİGDE İLK 5 SIRAYI HEDEFLİYORUZ
Dirar "Ligi ilk 5 içinde bitirebiliriz. Bunun için potansileyimiz fazlasıyla var. Ama maç maç düşünmeliyiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.