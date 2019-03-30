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Fenerbahçe Moses için geri sayıma geçti
Fenerbahçe, 1.5 yıllığına kiraladığı Moses'ın tapsunu istiyor. Chelsea'ye teklifte bulunan Fenerbahçe şimdi cevap bekliyor. Olumlu cevap alınırsa Moses ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Aksi halde 1.5 yıllık kontratın bitmesi beklenecek.

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