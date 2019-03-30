Fenerbahçe, 1.5 yıllığına kiraladığı Moses'ın tapsunu istiyor. Chelsea'ye teklifte bulunan Fenerbahçe şimdi cevap bekliyor. Olumlu cevap alınırsa Moses ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Aksi halde 1.5 yıllık kontratın bitmesi beklenecek.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe Moses için geri sayıma geçti
- Malatya maçı öncesinde büyük forvet krizi
- Ankaragücü, Fener’e 5 eksikle hazırlandı
- Real Madrid gözünü Türk yıldıza dikti! Zidane onu istiyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.