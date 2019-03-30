Kısa süre önce Galatasaray'la sözleşmesi 1 yıl daha uzayan Ryan Donk dün soluğu Sarı- Kırmızılı kulübün müzesinde aldı. Hollanda'dan gelen yakın arkadaşlarıyla beraber müzeyi gezen yıldız futbolcu, Metin Oktay heykelinin önünde elini kalbine götürüp poz verdi. Donk, "Müthiş bir tarihe beraber tanıklık ettik" diye konuştu.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
Donk’tan müzeye ziyaret
Yıldız futbolcu arkadaşlarıyla müzeyi gezdi.
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