Donk’tan müzeye ziyaret Yıldız futbolcu arkadaşlarıyla müzeyi gezdi.

Kısa süre önce Galatasaray'la sözleşmesi 1 yıl daha uzayan Ryan Donk dün soluğu Sarı- Kırmızılı kulübün müzesinde aldı. Hollanda'dan gelen yakın arkadaşlarıyla beraber müzeyi gezen yıldız futbolcu, Metin Oktay heykelinin önünde elini kalbine götürüp poz verdi. Donk, "Müthiş bir tarihe beraber tanıklık ettik" diye konuştu.