Jiletçi futbolcuya Tahkim’den kıyak! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldıran Amed'li Mansur Çalar'a PFDK tarafından verilen ömür boyu men cezası Tahkim Kurulu tarafından 20 maça indirildi.

Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldıran Amed'li Mansur Çalar'a PFDK tarafından verilen ömür boyu men cezası Tahkim Kurulu tarafından 20 maça indirildi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed-Sakaryaspor maçı öncesi 4 oyuncuya jiletle saldıran Çalar, en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.



PATO ESKİ KULÜBÜ OLAN SAO PAULO'YA DÖNDÜ

Brezilya ekibi Sao Paulo, Çin'in Tianjin Tianhai takımından ayrılan golcü futbolcu Alexandre Pato'yu transfer etti. Sao Paulo Kulübü, 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Pato ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Pato daha önce Milan, Chelsea, Villarreal, Sao Paulo ve son olarak da Tianjin Tianhai'de forma giymişti.



A.EFES, BASKONİA İLE DEPLASMANDA OYNUYOR

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 29. hafta maçında bugün deplasmanda Baskonia'yla karşılaşacak. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Anadolu Efes için bu karşılaşma formalite özelliği taşıyor.



3 YIL DAHA UNİTED'DA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



F.BAHÇE RÖTAR YAPTI: 2-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında THY, deplasmanda, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. Seride durum 1-1'e geldi. Nilüfer Bld'yi 3-0 yenen Vakıfbank ise yarı finalist oldu.