Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar. Bir açılışta konuşan Orman Cenk Tosun'un geri dönmesi iddialarına, "Hem Cenk hem de Burak çok iyi bir Beşiktaşlı'dır ve her ikisi de iyi bir aile çocuğudur. Belki Burak ve Cenk Tosun birlikte oynayabilir" dedi.
HOCA KONGREDEN SONRA
Yeni teknik direktör sorularına cevap veren Orman, "Hoca olayı kongreden sonra belli olacak. Seçim sürecine daha girmedik. Zaten öyle karışık bir seçim süreci yaşamıyoruz" dedi.
SINIRLARINI BEN ÇİZEMEM
Guti'nin durumunu değerlendiren Orman, "Şenol hocanın kalan haftalarda onu biraz daha yetkilendirebilir diye düşünüyorum. Onun sınırlarını ben çizemem, haddim değil" diye konuştu.
KAMP GEREDE'DE OLABİLİR
Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılacak tesislerle ilgili konuşan Orman, "İyi bir yatırımcımız var ve taşın altına elini soktu. Bu yaz kampın bir kısmını orada yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
YÖNETİM SOL BEK İÇİN DÜĞMEYE BASACAK
Beşiktaş'ta yönetim yeni sezonda oluşacak sol bek sıkıntısına çözüm bulmak için düğmeye basacak. Adriano'nun sözleşmesinin bitecek olması, Caner'le de büyük olasılıkla yollar ayrılacağı için yönetim yeni sezonda alınacak sol bek oyuncularını şimdiden masaya yatırdı.
HOCA KONGREDEN SONRA
Yeni teknik direktör sorularına cevap veren Orman, "Hoca olayı kongreden sonra belli olacak. Seçim sürecine daha girmedik. Zaten öyle karışık bir seçim süreci yaşamıyoruz" dedi.
SINIRLARINI BEN ÇİZEMEM
Guti'nin durumunu değerlendiren Orman, "Şenol hocanın kalan haftalarda onu biraz daha yetkilendirebilir diye düşünüyorum. Onun sınırlarını ben çizemem, haddim değil" diye konuştu.
KAMP GEREDE'DE OLABİLİR
Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılacak tesislerle ilgili konuşan Orman, "İyi bir yatırımcımız var ve taşın altına elini soktu. Bu yaz kampın bir kısmını orada yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
YÖNETİM SOL BEK İÇİN DÜĞMEYE BASACAK
Beşiktaş'ta yönetim yeni sezonda oluşacak sol bek sıkıntısına çözüm bulmak için düğmeye basacak. Adriano'nun sözleşmesinin bitecek olması, Caner'le de büyük olasılıkla yollar ayrılacağı için yönetim yeni sezonda alınacak sol bek oyuncularını şimdiden masaya yatırdı.
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