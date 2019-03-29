dan çarpıcıaçıklamalar. Biraçılışta konuşan'ungeri dönmesiiddialarına, "Hemhem de Burakçok iyi bir Beşiktaş lı'dırve her ikisi deiyi bir aile çocuğudur.Belki Burak ve Cenk Tosun birlikteoynayabilir" dedi.teknik direktör sorularına cevap veren Orman, "Hoca olayı kongreden sonra belli olacak. Seçim sürecine daha girmedik. Zaten öyle karışık bir seçim süreci yaşamıyoruz" dedi.durumunu değerlendiren Orman, "Şenol hocanın kalan haftalarda onu biraz daha yetkilendirebilir diye düşünüyorum. Onun sınırlarını ben çizemem, haddim değil" diye konuştu.Gerede ilçesinde yapılacak tesislerle ilgili konuşan Orman, "İyi bir yatırımcımız var ve taşın altına elini soktu. Bu yaz kampın bir kısmını orada yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

yönetim yeni sezonda oluşacak sol bek sıkıntısına çözüm bulmak için düğmeye basacak.'nun sözleşmesinin bitecek olması,'le de büyük olasılıkla yollar ayrılacağı için yönetim yeni sezonda alınacak sol bek oyuncularını şimdiden masaya yatırdı.