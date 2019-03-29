Abdullah Avcı: G.Saray’la farkı artırmak istiyoruz Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Galatasaray ile olan 6 puanlık farkı artırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Abdullah Avcı'dan iddialı açıklamalar... Başakşehir Teknik Direktörü önlerinde 8 zor maç olduğunu ifade ederek, "Galatasaray'dan 6 puan öndeyiz ve bunu aşmak istiyoruz. Ocak ayında 2. yarı serüvenine de başlarken fark 6 puandı. Bu fark hala sürüyor. Harika gidiyoruz. Çok özgüvenliyiz. Oyun kalitemiz yüksek. Galatasaray ile olan 6 puanlık farkı artırmak istiyoruz" ifadesini kullandı.





ARDA TURAN TEDBİR İÇİN DİNLENDİRİLDİ

Başakşehir Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Hafif sakatlığı olan Arda Turan tedbir amaçlı dinlendirildi. İdmana Epureanu ve İrfan Can Kahveci de katılmadı.