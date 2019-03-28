Yerlilerde 1. sırada

Süper Lig'de 623 gol atılırken bunların 182'sini yerli oyuncular attı. Böylelikle yerli oyuncuların gol oranı ligde yüzde 29'da kaldı. Ligde en fazla yerli oyuncusu gol atan takım Beşiktaş oldu. 51 gol kaydeden Siyah-Beyazlılar'da bu gollerin 24'ü yerli oyunculardan geldi. Beşiktaş'ta yerli oyuncuların gol bulma oranı ise yüzde 47 oldu. Bunun dışında G.Saray 55 gol atarken bunların 18'ini yerli oyuncular kaydetti. G.Saray'da yerlilerin gol bulma oranı yüzde 32 oldu.
- Spor
- 28.03.2019
- Gazete
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