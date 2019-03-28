Seneye ilk sıra için dikkatli olsunlar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, Bordo-Mavili takımın bu sezonki hedefinin ligi ikinci sırada tamamlamak olduğunu söyledi.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

Önümüzdeki sezon için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da belirten Ağaoğlu, "Bu sezon ilk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun" dedi. Ağaoğlu altyapı yatırımlarının süreceğini de sözlerine ekledi.