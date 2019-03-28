Hiç pes etmedik!

Bordo-Mavililer'in genç yıldızı Abdülkadir Ömür, zorluklara karşı takım olarak iyi bir sınav verdiklerini söyledi. Abdülkadir, "İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk ama aksilikler yaşadık. Transfer yasağı, çok sayıda oyuncumuzun sakatlanması, bizi etkiledi. Birçok zorluğa karşın biz yine pes etmedik." dedi.