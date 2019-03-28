Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Hertha Berlin'li Marco Grujic, Alman basınına konuştu. Sırp yıldız, "Galatasaray'ın seni istediği konuşuluyor. Gitmek ister misin?" sorusuna "Hertha'da çok mutluyum. Liverpool'dan bonservisimi alırlarsa çok sevinirim" dedi.
- Spor
- 28.03.2019
- Gazete
Hertha’da mutluyum
- Adem Ljajic’e çözüm aranıyor
- Ne Ronaldo ne de Messi! İşte en değerli futbolcu...
- Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.