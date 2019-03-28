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Hertha’da mutluyum

Hertha’da mutluyum
Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Hertha Berlin'li Marco Grujic, Alman basınına konuştu. Sırp yıldız, "Galatasaray'ın seni istediği konuşuluyor. Gitmek ister misin?" sorusuna "Hertha'da çok mutluyum. Liverpool'dan bonservisimi alırlarsa çok sevinirim" dedi.

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