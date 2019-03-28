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Göztepeli oyuncular çocuklarla maç yaptı

Göztepeli oyuncular çocuklarla maç yaptı
Göztepeli futbolcular Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen bölgede çocuklarla maç yaptı. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü , futbolcular Halil Akbunar, , Serdar Gürler, Eren Bilen ve Arda Özçimen ile çadırda kalan depremzede ailelerle görüştü.

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