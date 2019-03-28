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, ’nın yıldızını etmek için harekete geçti

Yeni sezon öncesi de büyük hareketlilik yaşayacak , ile sözleşmesi sona erecek ’i listesine ekledi... Yunan ön libero, ’ın istemediği Jailson’un yerine düşünülüyor...




F.Bahçe transferde bu sezon büyük bir hareketlilik yaşayacak. Sarı-Lacivertliler'in kaleci hariç hemen hemen her bölgede transfer yapması bekleniyor. Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Benfica ile bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris.

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