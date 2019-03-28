F.Bahçe transferde bu sezon büyük bir hareketlilik yaşayacak. Sarı-Lacivertliler'in kaleci hariç hemen hemen her bölgede transfer yapması bekleniyor. Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Benfica ile bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris.
- Spor
- 28.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe, Benfica’nın yıldızını transfer etmek için harekete geçti
Yeni sezon öncesi transferde büyük hareketlilik yaşayacak Fenerbahçe, Benfica ile sözleşmesi sona erecek Andreas Samaris’i listesine ekledi... Yunan ön libero, Ersun Yanal’ın istemediği Jailson’un yerine düşünülüyor...
F.Bahçe transferde bu sezon büyük bir hareketlilik yaşayacak. Sarı-Lacivertliler'in kaleci hariç hemen hemen her bölgede transfer yapması bekleniyor. Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Benfica ile bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Samaris.
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