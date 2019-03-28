Dorukhan’a Genoa kancası

Genoa'dan Dorukhan atağı... Bir süredir yıldız oyuncuyu yakından takip eden ve menajerler aracılığı ile Beşiktaş ile temasa geçen İtalyan Kulübü, menajerler aracılığı ile 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
YETERSİZ BULUNDU
Yönetimin 22 yaşındaki star için yapılan teklifin kararlarını değiştiremeye yeterli olmayacağını İtalyan kulübüne aktardı. Genoa yüksek bir teklif sunarsa görüşmelere yeniden başlanacak.
YETERSİZ BULUNDU
Yönetimin 22 yaşındaki star için yapılan teklifin kararlarını değiştiremeye yeterli olmayacağını İtalyan kulübüne aktardı. Genoa yüksek bir teklif sunarsa görüşmelere yeniden başlanacak.
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