Dorukhan’a Genoa kancası İtalyanlar, genç yıldız için Kartal’ın kapısını 6 milyon Euro’luk teklifle çaldı

Genoa'dan Dorukhan atağı... Bir süredir yıldız oyuncuyu yakından takip eden ve menajerler aracılığı ile Beşiktaş ile temasa geçen İtalyan Kulübü, menajerler aracılığı ile 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.



YETERSİZ BULUNDU

Yönetimin 22 yaşındaki star için yapılan teklifin kararlarını değiştiremeye yeterli olmayacağını İtalyan kulübüne aktardı. Genoa yüksek bir teklif sunarsa görüşmelere yeniden başlanacak.