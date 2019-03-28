Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun'da kararlı... Yeni sezonda nokta atışı yapmak isteyen Başkan Fikret Orman'ın Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un Milli Takım'da çok iyi anlaşması nedeniyle eski yıldızı Cenk'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Golcü yıldızın kiralanması için tüm şartlar zorlanacak.
- Spor
- 28.03.2019
- Gazete
Beşiktaş Cenk Tosun için düğmeye basıyor
Beşiktaş Yönetimi, Burak’ın yanına Cenk Tosun’u da motive etmek için tüm kozlarını oynayacak. İkilinin lig ve Avrupa’nın tozunu kaldıracağını düşünen yönetim İngiliz kulübüne teklif yapacak. Cenk’in de geri dönmeyi çok istediği öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun'da kararlı... Yeni sezonda nokta atışı yapmak isteyen Başkan Fikret Orman'ın Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un Milli Takım'da çok iyi anlaşması nedeniyle eski yıldızı Cenk'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Golcü yıldızın kiralanması için tüm şartlar zorlanacak.
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