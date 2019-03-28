'da kararlı...Yeni sezondanokta atışı yapmak isteyen'ın BurakYılmaz ile Cenk Tosun'unMilli Takım'daçok iyi anlaşması nedeniyleeski yıldızı Cenk'itransfer etmek için hareketegeçtiği öğrenildi.Golcü yıldızın kiralanmasıiçin tüm şartlarzorlanacak.