Ada'da gündem Ekuban! Leeds bin pişman Genç forvet için 1 milyon Euro satın alma opsiyonu belirleyen Leeds United çok pişman oldu. İngiliz basını ise “Leeds çok büyük bir hata yaptı” dedi.

Sezon başında Trabzonspor'un Leeds Unitid'tan sessiz sedasız kiraladığı Caleb Ekuban kısa sürede gündeme oturdu... Genç yıldızın Gana Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk 2 maçta da gol atması büyük ses getirdi. Ekuban için sadece 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu belirleyen Leeds bin pişman.



ÇOK PİŞMANIZ GERİ DÖN!

İngiliz basını "Leeds büyük bir hata yaptı" ifadesini kullanırken, Leeds'li taraftarlar ise forumlarda Ekuban için "Önemli bir oyuncuyu göremedik, "Pişmanız geri dön" yorumunu yapıyor.







ETKİLEYİCİ BİR GELİŞİM

Genç yıldıza övgüler yağdıran Gana basını da "Gerçekten etkileyici bir gelişim gösteriyor" dedi.



Yunus Emre SEL başında'un'tan sessiz sedasız kiraladığıkısa sürede gündeme oturdu... Genç yıldızınformasıyla çıktığı ilk 2 maçta da gol atması büyük ses getirdi.için sadece'luk satın alma opsiyonu belirleyenbin pişman.basını "büyük bir hata yaptı" ifadesini kullanırken,taraftarlar ise forumlardaiçin "Önemli bir oyuncuyu göremedik, "Pişmanız geri dön" yorumunu yapıyor.yıldıza övgüler yağdıran Gana basını da "" dedi. TÜM MANŞETLER