Bugünkü
Takvim

Yeni hocayı değerlendirme aşamasındayız

Yeni hocayı değerlendirme aşamasındayız
Başkan Fikret Orman teknik adam arayışlarıyla ilgili konuştu... Orman, "Bu aşamada yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olmadı ama değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki günlerde hızlanırız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriYeni hocayı değerlendirme aşamasındayız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri