Yeni hocayı değerlendirme aşamasındayız

Başkan Fikret Orman teknik adam arayışlarıyla ilgili konuştu... Orman, "Bu aşamada yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olmadı ama değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki günlerde hızlanırız" dedi.