Başkan Fikret Orman teknik adam arayışlarıyla ilgili konuştu... Orman, "Bu aşamada yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olmadı ama değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki günlerde hızlanırız" dedi.
- Spor
- 27.03.2019
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Yeni hocayı değerlendirme aşamasındayız
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