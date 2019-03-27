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ayağının tozuyla

Şenol Güneş ayağının tozuyla
Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. dan dönen teknik direktör Şenol Güneş ayağının tozuyla çalışmaya katıldı. Çalışma 1.5 saat sürdü. Milli takımlarda yer alan yerli ve yabancı oyuncular antrenmanda yer almadılar.

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