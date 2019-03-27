Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Milli takımdan dönen teknik direktör Şenol Güneş ayağının tozuyla çalışmaya katıldı. Çalışma 1.5 saat sürdü. Milli takımlarda yer alan yerli ve yabancı oyuncular antrenmanda yer almadılar.
- Spor
- 27.03.2019
- Gazete
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