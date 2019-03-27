Konya’da Ömer Ali en az 3 hafta yok

Atiker Konyaspor, arka üst adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Yıldız futbolcu daha önce de Yeni Malatyaspor maçında da sakatlanmış ve 2 hafta forma giyememişti. Sıkıntılı günler geçiren Konyaspor lige verilen aranın ardından Başakşehir ile karşılaşacak.





