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Konya’da en az 3 hafta yok

Konya’da Ömer Ali en az 3 hafta yok
Atiker Konyaspor, arka üst adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Yıldız futbolcu daha önce de Yeni Malatyaspor maçında da sakatlanmış ve 2 hafta forma giyememişti. Sıkıntılı günler geçiren Konyaspor lige verilen aranın ardından Başakşehir ile karşılaşacak.


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