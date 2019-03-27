



Yönetimin genel kurulda idari olarak ibra edilmemisinin şokunu yaşayan Galatasaray'da işler iyice karıştı... Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le yapılan 5 yıllık sözleşmenin etik açıdan sıkıntı yaratmaması adına genel kurul sonrasında KAP'a bildirilmesine karar vermişti. Ancak yaşanan şok gelişme tüm hesapları alt üst etti. Fatih Terim'in Başkan Cengiz'le bir araya geldiği ve "Bu tabloda yeni sözleşme uygun olmaz. Bu işi sezon sonuna bırakalım" dediği öğrenildi.