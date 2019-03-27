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Flamengo için devrede

Flamengo Adriano için devrede
ekiplerinden Flamengo, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adniano için girişimlere başladı. Flamengolu yetkililerin bu transfer için oldukça istekli oldukları belirtildi. Flamengo, devre arasında da 'yu istemişti. Gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

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