Flamengo Adriano için devrede

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adniano için girişimlere başladı. Flamengolu yetkililerin bu transfer için oldukça istekli oldukları belirtildi. Flamengo, devre arasında da Adriano'yu istemişti. Gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.
- Spor
- 27.03.2019
- Gazete
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