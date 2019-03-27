sonunda sözleşmesi bitecek olandeile anlaşmasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı.ekiplerindeniçinkapısını çaldı. Pazarlıklar sonucundavermeyi kabul etti.yönetimi ile el sıkışanyetkililer resmi imza için sezon sonunu beklemeye başladılar. Ani gelişme herkes için sürpriz oldu.