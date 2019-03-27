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, için ile el sıkıştı

’de vasatı aşamayan , milli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Serie A ekibi Sarı-Lacivertli kulübün kapısını 15 milyon Euro ile çaldı. Anlaşmanın sağlandığı öğrenildi...



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'in Parma, Şener'in de Galatasaray ile anlaşmasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Pazarlıklar sonucunda Fiorentina 15 milyon Euro vermeyi kabul etti. Fenerbahçe yönetimi ile el sıkışan Fiorentinalı yetkililer resmi imza için sezon sonunu beklemeye başladılar. Ani gelişme herkes için sürpriz oldu.

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