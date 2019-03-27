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Cimbom’a ikinci şok! Diagne de sakatlandı

Mitroglou’ndan sonra ’ın diğer forveti Diagne de ’da sakatlandı.

Cimbom’a ikinci şok! Diagne de sakatlandı
'a Mitroglou'ndan sonra ikinci şok... Mitroglou'nun Yunaninstan'ın Liechtenstein ile oynadığı maçta sakatlanmasının ardından dün de Mbaye Diagne, Senegal'in Mali ile oynadığı karşılaşmaya devam edemedi. Sakatlanarak sahayı 59. dakikada sedyeyle terk eden Diagne'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı. İki golcüden kötü haber moralleri bozdu.

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