Cimbom’a ikinci şok! Diagne de sakatlandı

Galatasaray'a Mitroglou'ndan sonra ikinci şok... Mitroglou'nun Yunaninstan'ın Liechtenstein ile oynadığı maçta sakatlanmasının ardından dün de Mbaye Diagne, Senegal'in Mali ile oynadığı karşılaşmaya devam edemedi. Sakatlanarak sahayı 59. dakikada sedyeyle terk eden Diagne'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı. İki golcüden kötü haber moralleri bozdu.
- Spor
- 27.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.