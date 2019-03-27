A Milli Takımımız'ın Moldova'yı 4-0 yendiği maç sonrasında soyunma odasına inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Şenol Güneş, hem de futbolcularla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Erdoğan'ın futbolcuları tek tek kutlayıp tebrik ettikten sonra, "2020'ye gideceğimize inanıyorum. Bizi gururlandıran bir futbol oynayarak haklı bir galibiyet elde ettiniz" dediği öğrenildi.







GÜNEŞ BENİM DE HOCALIĞIMI YAPTI

Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'ten de övgüyle bahseden Başkan Erdoğan, "Güneş bana da hocalık yaptı. Biz Viyana'da Avrupa Birliği ile yabancılar olarak maç yaptık. Şenol hoca sağolsun beni oradaki maça hazırladı" dedi.

