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A ’ın başarısı Fransız basınının gözünü korkuttu: geliyor

L’equipe: “ geliyor. Grup liderliği için işimiz hiç de kolay olmayacak.” : " hafife alınmaz. Haziran'da bizi çok zor bir maç bekliyor."



A Milli Takımımız'ın Arnavutluk ve Moldova önünde aldığı galibiyetler ve oynanan futbol Fransızlar'ın gözünü fena korkuttu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden L'equipe, "Eyvah Türkler geliyor. Grup liderliği için işimiz kolay olmayacak" dedi.

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