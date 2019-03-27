A Milli Takımımız'ın Arnavutluk ve Moldova önünde aldığı galibiyetler ve oynanan futbol Fransızlar'ın gözünü fena korkuttu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden L'equipe, "Eyvah Türkler geliyor. Grup liderliği için işimiz kolay olmayacak" dedi.
- Spor
- 27.03.2019
- Gazete
A Milli Takımımız’ın başarısı Fransız basınının gözünü korkuttu: Eyvah Türkler geliyor
L’equipe: “Eyvah Türkler geliyor. Grup liderliği için işimiz hiç de kolay olmayacak.” Le Telegramme: "Türkiye hafife alınmaz. Haziran'da bizi çok zor bir maç bekliyor."
A Milli Takımımız'ın Arnavutluk ve Moldova önünde aldığı galibiyetler ve oynanan futbol Fransızlar'ın gözünü fena korkuttu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden L'equipe, "Eyvah Türkler geliyor. Grup liderliği için işimiz kolay olmayacak" dedi.
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