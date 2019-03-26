Yönetim Florya’ya kamp kuracak

Yönetimin yaşadığı son sıkıntıların ardından tüm gözler Florya'ya çevrilmiş durumda... Şampiyonluk yolunda son 8 haftaya giren takımın olumsuz etkilenmemesi için adeta seferberlik ilan edildi. Alınan bilgilere göre başta Abdürrahim Albayrak olmak üzere yöneticiler adeta Florya'ya kamp kuracak. Fatih Terim'e büyük destek verilecek ve futbolcular bir an olsun yalnız bırakılmayacak.
- Spor
- 26.03.2019
- Gazete
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