



Saray'da ibra kaosu büyüyor... Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz dün yönetim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. 1 ay içinde olağanüstü seçim kararı alması gereken Cengiz ibrasızlık kararını adeta tanımadı ve "Görevimizin başındayız" diye konuştu.