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Tehlikeli inatlaşma! , “Görevimizin başındayız" dedi

İbrasızlık kararını adeta tanımayan Başkanı , “Herkes müsterih olsun, emanetiniz emin ellerde” ifadesini kullandı... Hukukçulara göre ise yönetim kararı almazsa mahkeme kulübün yönetimine görevlendirebilir.



Saray'da ibra kaosu büyüyor... Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz dün yönetim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. 1 ay içinde olağanüstü seçim kararı alması gereken Cengiz ibrasızlık kararını adeta tanımadı ve "Görevimizin başındayız" diye konuştu.

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