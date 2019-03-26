Saray'da ibra kaosu büyüyor... Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz dün yönetim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. 1 ay içinde olağanüstü seçim kararı alması gereken Cengiz ibrasızlık kararını adeta tanımadı ve "Görevimizin başındayız" diye konuştu.
- Spor
- 26.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.