Profesyoneller sahne almalı

SÜper Lig lideri Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, eğitim programı "Model Bilgispor FIFA Simülasyonu"nda açıklamalar yaptı... Avcı, "Liderlik yetileri, sorumluluk bilinci, doğru zamanda doğru karar verme gibi nitelikler sporun kilit taşı haline geldi. Doğru projeyi tespit etmek, kaynak ve enerjiyi buna göre kullanmak ancak profesyonel yöneticilerin varlığıyla mümkün" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 26.03.2019
- Gazete
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