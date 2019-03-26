Kylian Mbappe için 280 milyon Euro

Ünlü futbol dergisi France Football'un haberine göre, Zinedine Zidane'ı göreve getirerek yeni bir rotasyon sürecine giren ve kadroda büyük bir değişim hazırlığı yapan Real Madrid, Kylian Mbappe'yi gözüne kestirdi. İddiaya göre İspanyol devi, Fransız yıldızı transfer etmek için 280 milyon Euro'yu gözten çıkardı.