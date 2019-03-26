Fabri, Karius’a bağlı

Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sezon öncelikle kaleyi güvence altına alacağı öğrenildi. Karius'la 1 yıl daha devam etmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi, Alman kaleciyle yolları ayırır ayırmaz Fulham'da kadroya bile giremeyen Fabri'yi kiralayacak.
FATİH'LE DE SÖZ KESİLDİ
Fabri'nin de dönmek istemesi bu transferi kolaylaştırıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri dışında Akhisarspor'un tecrübeli eldiveni Fatih'i de transfer etmesi bekleniyor.
FATİH'LE DE SÖZ KESİLDİ
Fabri'nin de dönmek istemesi bu transferi kolaylaştırıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri dışında Akhisarspor'un tecrübeli eldiveni Fatih'i de transfer etmesi bekleniyor.
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