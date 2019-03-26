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Fulham’da kadroya bile giremeyen İspanyol eld-i veni ’la yollar ayrıldığı takdirde 1 yıllığına kiralayacka

Fabri, Karius’a bağlı
Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sezon öncelikle kaleyi güvence altına alacağı öğrenildi. Karius'la 1 yıl daha devam etmek istemeyen Yönetimi, Alman kaleciyle yolları ayırır ayırmaz Fulham'da kadroya bile giremeyen 'yi kiralayacak.

FATİH'LE DE SÖZ KESİLDİ
Fabri'nin de dönmek istemesi bu i kolaylaştırıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri dışında Akhisarspor'un tecrübeli eldiveni Fatih'i de transfer etmesi bekleniyor.

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