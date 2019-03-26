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Eto’o’nun Konya’ya maliyeti 20 milyon!

Eto’o’nun Konya’ya maliyeti 20 milyon!
Atiker Konyaspor'da yarım sezon kalan yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun maliyetinin 3 milyon 100 bin Euro (20 milyon TL) olduğu öğrenildi. Konyaspor Eto'o ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmeseydi ilk yıl için 1 milyon 350 bin Euro ödeyecek, 28 gol ve asist yapması halinde de sözleşmesi uzatılacaktı.

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